Starą pocztę w Głogowie czeka niebawem wymiana okien. Piękne, stare drzwi zostaną odrestaurowane - zapowiada LSSE

Zabytkowy budynek powstał w roku 1892. Główny gmach ma powierzchnię prawie 3000 mkw i 4 kondygnacje. Jego dzieje dobrze zna Przemysław Lewicki, głogowski regionalista, który od lat interesuje się historią miasta.

- Obiekt ma 123 lata. Udało mu się przetrwać rok 1945, udało mu się przetrwać także wszystkie powojenne rozbiórki, podczas gdy wszystkie okoliczne budynki rozebrano. Ponownie do użytku oddano go w 1954 roku – mówił Przemysław Lewicki. - Wnętrze starej poczty zostało podzielone na dużo mniejszych pomieszczeń, ale cieszę się, że jest koncepcja, żeby przywrócić budynek do pierwotnego stanu. Jest to jeden z niewielu przedwojennych budynków, który nie tylko przetrwał, ale będzie teraz służyć mieszkańcom.