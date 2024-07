Sława szykuje się na Rap Stację. Przez kilka dni znowu będzie stolicą polskiego rapu! Wystąpią Żabson, Bambi, Malik Montana i wielu innych!

Do Sławy będą jeździć specjalne busy

Tegoroczną Rap Stację zaplanowano w dniach 10-13 lipca. Będzie to już ósma edycja imprezy, a czwarta w Sławie na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, które udowodniło nieraz, że jest w stanie podjąć się tak wielkiego wyzwania.

Od 9 lipca ograniczony wjazd na teren SCKiW

Warto wiedzieć, że na czas trwania festiwalu SCKiW zostanie zamknięte tylko dla uczestników koncertów. Od wtorku, 9 lipca na teren ośrodka zostanie ograniczony wjazd – będzie możliwy tylko dla osób wprowadzonych do bazy, czyli obsługi oraz właścicieli nieruchomości. Dzień później wejście na teren festiwalu możliwe tylko dla uczestników. Tak więc na czas Rap Stacji lepiej nie planować wypoczynku na miejskich plażach.

Od kilku dni nad Jeziorem Sławskim trwa budowa scen i całego festiwalowego zaplecza. A to spore przedsięwzięcie. Stanie tam w sumie pięć scen, na których wystąpią największe gwiazdy rapu.

- Przy wjeździe lada dzień pojawi się wesołe miasteczko i tam będzie można kupić kawę i gofry. Jednak mając doświadczenie doradzam, by na czas Rap Stacji wybierać na wypoczynek inne piękne miejsca nad Jeziorem Sławskim, bo w Sławie będą prawdziwe tłumy – dodaje dyrektor ośrodka.

Rap Stacja Festiwal 2024 Sława - ceny biletów

Pierwsza pula biletów (od 399 do 840 zł) rozeszła się błyskawiczne. Aktualnie trwa sprzedaż (obowiązuje do wyczerpania zapasów) tzw. drugiej puli biletów na Rap Stacja Festiwal 2024. Za poszczególne karnety zapłacimy od 450 do 940 zł: