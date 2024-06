Przedwojenna Hohenzollernstrasse w Glogau. Przy alei Wolności stały piękne kamienice. Zobaczcie tę ulicę dawniej i dziś

Aleja Wolności to wciąż jedna z najważniejszych ulic Głogowa. Kilka lat temu przeszła rewitalizację, wymieniono nawierzchnię chodników, starą kostkę brukową zamieniono na nową, posadzono młode lipy. Jednak obecnej alei daleko do tej sprzed 1945 roku.

O historii alei Wolności w Głogowie oraz o powojennej zabudowie tego miejsca przypomina materiał

Niestety, z powodu działań wojennych oraz późniejszych rozbiórek w tym rejonie miasta nie pozostał kamień na kamieniu. Teren przez ponad 20 powojennych lat leżał odłogiem i dopiero w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku zaczęto przywracać ów rejon miasta do życia. Miało to związek z odkryciem złóż miedzi i planowanym rozwojem Głogowa.

Pierwsze nowe osiedle „Górnicze” powstało na początku lat 60. pomiędzy al. Wolności a ul. Spółdzielczą. Następnie, w czwartym kwartale 1965 r. rozpoczęła się dalsza zabudowa al. Wolności w kierunku Starego Miasta. Powstało w tym miejscu 7 czteropiętrowych budynków z 1050 izbami mieszkalnymi. Tak inwestycję opisywała wydana w 1965 r. jednodniówka „Ziemia Głogowska”: „Chodzi przecież o to, by zabezpieczyć front robót dla dźwigów na rok przyszły. Zgodnie z wytycznymi do planu 5-letniego miasto otrzyma ok. 4,5 tys. izb mieszkalnych. Udział w budownictwie mieszkaniowym wezmą zakłady pracy, spółdzielczość mieszkaniowa oraz rady narodowe. Najważniejszym jednak inwestorem będzie przemysł miedziowy, który finansował będzie 3 tys. izb mieszkalnych.” Przy okazji należy dodać, że w 1967 r. rozpoczęła się budowa os. Matejki. Za całość odpowiadała Dyrekcja Budowy Osiedli Mieszkaniowych.