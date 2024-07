Strażacy z całej Polski wejdą na Śnieżkę w mundurach ważących 20 kilogramów. Cel? Promowanie dawstwa szpiku

- Kiedy zawyją syreny, rzucamy wszystko i ruszamy do wezwania – nigdy nie wiemy, czy to „tylko” woda w piwnicy czy może pożar domu lub wypadek. Liczy się każda sekunda. W przypadku osób chorych na nowotwór krwi liczy się każdy potencjalny dawca szpiku, bo ta jedna osoba może być właśnie TĄ, która uratuje życie – również moje. Jeśli możesz, dołącz do bazy potencjalnych dawców szpiku. Dla nas, pacjentów, możesz być jedyną szansą na pokonanie choroby – apeluje Monika Kozieja, pacjentka, strażaczka OSP Trzebnice.