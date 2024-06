Głogów z czasów PRL w kolorze. Zupełnie inne miasto. Bez wątpienia miało swój wyjątkowy klimat. Mnóstwo zdjęć!

Mamy dla Was archiwalną galerię zdjęć Głogowa z czasów PRL. Pochodzą one z archiwów nieżyjącego już Adama Wiśniewskiego, nauczyciela Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych, który przez lata wykonał tysiące fotografii. Na wielu z nich uwiecznił Głogów odbudowywany po wojennych zniszczeniach. Przekazał też pasję do robienia zdjęć wielu młodszym pokoleniom głogowian.

Po śmierci pana Adama jego archiwum trafiło do prezydenta Głogowa.