Ruszył wakacyjny pociąg z Głogowa do Świnoujścia. Ile kosztuje bilet nad morze?

W sobotę, 22 czerwca, o godz. 6.44 z wrocławskiego dworca, ruszył pierwszy wakacyjny pociąg z Dolnego Śląska do Świnoujścia. W Głogowie zatrzymuje się o godz. 8.08. Podróż pociągiem KD Premium „Nadmorski” z naszego miasta do celu zajmuje niecałe 4 godziny.

- Połączenie Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia doskonale wpisuje się w potrzebę zapewnienia lepszej łączności pomiędzy najpopularniejszymi miejscowościami turystycznymi w Polsce - powiedział na konferencji prasowej Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. - Obecne działania ministra Dariusza Klimczaka i Piotra Malepszaka dążą do tego, by rynek kolejowy był bardziej otwarty, dzięki czemu wzrośnie liczba połączeń kolejowych w kraju. Jestem dumny, że Koleje Dolnośląskie, spółka należąca do samorządu województwa, rozwijają się w tempie pozwalającym na realizację takich celów – dodał.