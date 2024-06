Zakład Karny w Głogowie od środka. Tak wygląda codzienne życie więzniów za kratami. Zobacz zdjęcia

Więźniowie mają do dyspozycji stomatologa, ambulatorium, psychiatrę

W celach jest nawet do dziewięciu osadzonych

Co wiemy o tym miejscu ogrodzonym wysokim murem i zasiekami z kolczastego drutu? W jakich warunkach odbywają kary pozbawienia wolności?

Zakład Karny w Głogowie znajduje się przy ulicy Lipowej. Więzienne bramy są dla głogowian tak normalnym widokiem, jak choćby szpital. Ale każdy dobrze wie, że lepiej go mijać z zewnątrz, niż trafić za jego mury.

W celach jest nawet do dziewięciu osadzonych

Administracja więzienna mieści się w budynki trzech kondygnacjach. Oprócz biur jest tam też m.in. kuchnia i kotłownia. Co ciekawe, menu nie może się powtarzać częściej nic co 10 dni. W głogowskim ZK pracuje około 80 funkcjonariuszy. Mogą tam pracować osoby nie karane, z minimum średnim wykształceniem i dobrym stanem zdrowia.

ZK zajmuje działkę o powierzchni 1,836 ha. To kompleks więzienny o zabudowie pawilonowej. W sumie na działce jest tam 12 obiektów. Parterowy budynek w formie podkowy, w którym znajdują się cele osadzonych tworzą dwa obiekty koszarowe połączone trzecim, pełniącym funkcję łącznika komunikacyjnego.

Zakład Karny przy ulicy Lipowej w Głogowie jest jednostką o charakterze półotwartym. W jego murach jest w sumie 309 miejsc w 41 celach mieszkalnych – od 7 do 9 osób w jednej.

Więźniowie mają do dyspozycji stomatologa, ambulatorium, psychiatrę

Przy bramie wjazdowej znajduje się wartownia, poczekalnia i budynek do przeprowadzania kontroli skazanych oraz osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki.

Osadzeni mają też dwa boiska - jedno utwardzone do gry w siatkówkę i koszykówkę, - drugie do siatkówki plażowej oraz zadaszone miejsce do uprawiania ćwiczeń siłowych i rekreacji. Mają też zadaszoną suszarnię.

Więźniowie mogą też korzystać na miejscu z pomocy medycznej. Jest stomatolog, lekarz – kierownik ambulatorium, lekarz – ortopeda, psycholog, psychiatra, ratownik medyczny i pielęgniarka.