Dolnośląski pałac Krzysztofa Rutkowskiego wciąż na sprzedaż! Zobaczcie pałacowe wnętrza! Zdjęcia/Film

Znany detektyw Krzysztof Rutkowski jest właścicielem okazałego pałacu w Szczepowie koło Głogowa. Od kilku lat chce go sprzedać, ale na razie chętnych brak. Pałac został wyceniony, a jego sprzedażą zajmuje się profesjonalne biuro nieruchomości z Łodzi.

- Pałac wyceniłem na 10 milionów złotych. Niedługo przyjadę do Głogowa z pierwszymi klientami, którzy chcą go zobaczyć. Wówczas spotkam się też z waszą gazetą i powiem o tym coś więcej – mówił rok temu Krzysztof Rutkowski dziennikarzom Tygodnika Głogowskiego. Ale do spotkania nie doszło, a obiekt wciąż jest na sprzedaż.