Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Głogów, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

Za nami pierwszy dzień Stachuriady w Grochowicach. Na scenie „Pod Wielkim Dachem Nieba” zaprezentowało się 15. wykonawców. Publiczność jak zwykle dopisała. To już 30. edycja tej imprezy.

Czy wiecie, że najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce znajduje się nad Jeziorem Sławskim? Widoki z wysokości blisko 40 metrów wynagrodzą trud wspinaczki na górę. Zobaczcie, co jeszcze warto zobaczyć nad Jeziorem Sławskim.

Strażacy i policja przeczesują Odrę w Głogowie. Dostali informację, że do rzeki na wysokości Neptuna wszedł mężczyzna.

Od 1 lipca będzie obowiązywać zakaz użytkowania pieców/kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają minimum trzeciej klasy emisyjności, czyli tzw. „kopciuchów”.

Takie panoramy Głogowa nigdy się nie znudzą. A zrobił je z drona Kamil Gołuchowski. To, co widział okiem obiektywu z góry wciąż robi wrażenie. I to o każdej porze roku.

Niecodzienna sytuacja na stacji paliw w Jerzmanowej. Nastolatek kierując w stronę pracownika przedmiot przypominający broń krzyknął: - To jest napad.