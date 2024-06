Magiczny Głogów z drona. Piękne, klimatyczne panoramy miasta na zdjęciach Kamila Gołuchowskiego. Zdjęcia Grażyna Szyszka

Takie panoramy Głogowa nigdy się nie znudzą. A zrobił je z drona Kamil Gołuchowski. To, co widział okiem obiektywu z góry wciąż robi wrażenie. I to o każdej porze roku.