Słodkości Iwonki z Grębocic. Powstają tam pięknie zdobione torty na śluby, komunie i urodziny. Zobaczcie, jak wyglądają. Zdjęcia

Mąż bardzo ją wspierał

- Wtedy się przekonałam, że mam manualne zdolności. Patrzyłam, na przykład na misia i potrafiłam go odwzorować – wspomina. - Wychodziły też bukieciki z kwiatów. Może też dlatego, że z kwiatami miałam styczność od dziecka, bo brat miał szklarnie i pomagałam mu je sprzedawać. Bardzo lubiłam to robić.

- A jak córcia prosiła o motylka na torcie, to szukałam w internecie jak go zrobić – śmieje się pani Iwona.

Piecze i przyjmuje klientów przy Kościelnej

Ponad sześć lat temu postanowiła otworzyć własny biznes, choć przyznaje, że bardzo się bała. Wtedy do akcji wkroczył jej mąż Dariusz i mocno ją do tego zachęcał. No i znalazła lokal przy ul. Kościelnej 30/2, a na zakup sprzętu do pracowni dostała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.