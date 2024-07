Sarsa i Cyrko na Jarmarku Kupieckim w Gaworzycach 2024. W tym roku impreza potrwa dwa dni! PROGRAM

Jarmark będzie podróżą w czasie

Organizowany z rozmachem Jarmark Kupiecki w Gaworzycach odbędzie się w tym roku już 10 raz. Miejsce to zabytkowy park przy pałacu, a wstęp jest bezpłatny. Jarmark Kupiecki to jedna z największych letnich imprez w regionie Zagłębia Miedziowego i nawiązuje do średniowiecznej historii, w której Gaworzyce były jednym z ważniejszych ośrodków handlowych. W czasie jarmarku alejki parku zapełnią kramy z unikalnym rękodziełem, wyjątkowymi produktami regionalnymi i smakami tworzonymi z pasją. Dziesiąta edycja będzie wyjątkowa, dwudniowa.