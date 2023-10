Październik w Głogowie: Przegląd prasy z września 2023 w Głogowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2023 w Głogowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na głogowskim cmentarzu przy ul. Świerkowej odbyła się nietypowa akcja policji. W obecności śledczych i rodziny podniesiono nagrobne płyty mogiły Sawickich. Sprawdzano, czy są pod nimi ślady dochówku urny obcej osoby, co od pół roku podejrzewają dzieci spoczywających w grobie rodziców.

Sława to nie tylko jezioro i plaża. To także miejskie targowisko, które ma swój klimat i wiernych wielbicieli. Na zakupy przyjeżdżają do Sławy mieszkańcy całej okolicy, także z Głogowa.