Kiedyś Królewska, dziś Jedności Robotniczej. Ta głogowska ulica miała szczęście. Poznajcie jej historię

Kiedyś Królewska dziś Jedności Robotniczej

Możliwe, że tym traktem podróżowali polscy królowie August II i August III, jednak nazwę prawdopodobnie przyjęła od królów pruskich. Chodzi o ulicę Konigstrasse (Królewska, dziś Jedności Robotniczej). Jeszcze ok. 300 lat temu wzdłuż dzisiejszej ulicy płynął strumień ze stawu przy ul. Stawnej, ale po jego wyschnięciu i zasypaniu płynąć przestała też rzeczka. Ale na budowę w tym miejscu solidnej drogi trzeba było jeszcze poczekać przynajmniej wiek. Stało się to dopiero na początku XX w., gdy po likwidacji obwarowań twierdzy, miasto zaczęło rozrastać się na zachód. Najpierw wytyczona została Hohenzollernstrasse (al. Wolności), a następnie powstała pierwsza przecznica, której nadano nazwę Konigstrasse. Pierwszy ważny gmach przy tej ulicy - Hotel National (później „Hindenburg”, a po II wojnie światowej „Odra”) powstał już w 1908 r. Z czasem rosły kolejne budynki. Przede wszystkim Szkoła Żeńska Pestalozziego (dziś I Liceum Ogólnokształcące -1929 r.) oraz u zbiegu z ulicą Sikorskiego Gimnazjum Ewangelickie (dziś Szkoła Podstawowa nr 2 – 1912 r.). Zbudowane zostało również wojskowe kasyno (dziś Państwowa Szkoła Muzyczna), oraz wiele budynków czynszowych.

W czasie wojny Królewska miała szczęście

Konigstrasse, jako jedna z nielicznych głogowskich ulic, podczas działań wojennych w 1945 r. miała sporo szczęścia, gdyż większość obiektów ocalała. Zbombardowane zostały jedynie prawie wszystkie kamienice czynszowe, do tego doszła jeszcze powojenna akcja rozbiórkowa. Jednak to przy tej ulicy, która przyjęła polską nazwę Królewska, rozpoczęło się powojenne życie miasta.

Tuż po wojnie w budynku I LO działała komendantura radziecka, a następnie starostwo powiatowe. We władanie ogólniaka budynek przeszedł w 1950 r. Również pierwsze władze miejskie po tymczasowym pobycie w Krzepowie, 28 maja 1945 r. przeniosły się do kamienicy przy Królewskiej 34. Fakt ten upamiętnia tablica zamontowana tu w 2011 r. Na początku lat 50. ubiegłego wieku, ulicę Królewską przemianowano na Stalina. Po jego śmierci, na fali politycznej odwilży ulicy nadano nazwę Jedności Robotniczej.