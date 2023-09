13 najmniejszych podgłogowskich wsi. Mieszka w nich mniej niż 100 osób! Wszyscy pewnie się znają jak rodzina

Domaniowice, gm. Żukowice – 87 osób Wieś Domaniowice to wieś leżąca w gminie Żukowice. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu głogowskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Domaniowice to 87 z czego 44,8% mieszkańców stanowią kobiety, a 55,2% ludności to mężczyźni.