Od środy, 27 września koniec jazdy po tymczasowym moście w Głogowie. Rano przełożą ruch na wyremontowaną przeprawę

Rozbiorą tymczasowy most

Koniec jazdy po tymczasowym moście w Głogowie

W środę, 25 września o godzinie 6 rano zostanie przełożony ruch z tymczasowej przeprawy na wyremontowany most na Starej Odrze w Głogowie. Jest to część Drogi Krajowej nr 12. Trwający od stycznia tego roku remont generalny mostu dobiega końca. Do dokończenia zostaną jedynie ostatnie prace pod przeprawą, które nie mają wpływu na ruch samochodowy.