Święto głogowskiej jednostki wojskowej. Zakończyła je żołnierska defilada. WIDEO, ZDJĘCIA

– Za dziesiątki lat służby na rzecz naszej społeczności serdecznie państwu dziękujemy, gratuluję wszystkim odznaczonym, uhonorowanym i awansowanym. Życzę państwu tego, by wasza służba przebiegała na tyle spokojnie, na ile to możliwe w tych niespokojnych czasach – mówił poseł Wojciech Zubowski.

– Wielki szacunek za to jak pomagacie nam wszystkim. Bo przecież to z pomoc w każdych okolicznościach. Czy to są powodzie, różne sytuacje, naprawdę ciężkie kataklizmy, to jest wasza ciężka służba – dodała poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.