Zuchy i harcerze z głogowskiego hufca ZHP na wspólnym spotkaniu w Dalkowie

Terenowe gry, a potem ognisko w Dalkowie

W ten sposób oficjalnie rozpoczął się rok harcerski 2023/2024. Wielkie harcerskie wydarzenie rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i oficjalnego apelu, podczas którego zameldowały się wszystkie jednostki. Uczestnicy Harcerskiego Startu mieli okazję do integracji, ale też do wspólnych gier terenowych. Jedna z nich odbyła się w Centrum Hortiterapii - Ogrody Zmysłów na Wzgórzach Dalkowskich a druga na terenie zabytkowego parku. Grę przygotowali organizatorzy spotkania, czyli Hufiec ZHP Głogów. Spotkanie zuchów i harcerzy zakończyło wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Gromady i drużyny otrzymały też drzewka, które posadzą w miejscu swojego działania.

Będzie się działo w głogowskim hufcu

- Już w październiku odbędzie się Zlot Twierdza. To już dziesiąta edycja naszego wydarzenia. Impreza bazuje na historii Głogowa, zabytkach miasta, a w tym roku jego hasłem jest Twierdza Szyfrów – informuje hm. Patrycja Soluch, komendantka Hufca ZHP Głogów. - Uczymy dzieci między innymi szyfrowania, różnych form łączności, choćby posługiwania się Alfabetem Morse’a. Kolejnym naszym hufcowym, wydarzeniem jest Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej „Parasol” a pod koniec roku, do urzędów i instytucji poniesiemy Betlejemskie Światło Pokoju. Podsumowaniem roku będzie kolonia zuchowa i obóz harcerski – dodaje komendantka.

Pod pieczą głogowskiego hufca jest około 400 osób w wieku od 6 do 21 lat oraz instruktorów.

- Widać, że dzieci chcą brać udział w zajęciach, chętnie uczą się nowych rzeczy, na przykład udzielania pierwszej pomocy. Zaszczepiamy w nich chęć niesienia pomocy nie tylko ludziom, ale i środowisku. Odnajdują się w harcerstwie i chętnie się udzielają – przyznaje hm. Patrycja Soluch. - Jest to bez wątpienia wielka zasługa naszych instruktorów na co dzień pracujących z zuchami i harcerzami.

Chcesz zostać zuchem, czy harcerzem? Możesz się zapisać

W hufcu ZHP Głogów działają aktualnie 22 jednostki. Są to gromady i drużyny nie tylko w Głogowie, ale też w Polkowicach, Górze oraz w gminach: Kotla, Żukowice, Radwanice i Gaworzyce. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu i trwają zazwyczaj 1,5 godziny.

Każdy, kto chce dołączyć do harcerstwa, może to zrobić w każdej chwili. Kontakt przez stronę: glogow.zhp.pl, ale też przez Facebooka: Hufiec ZHP Głogów. Można też uzyskać informacje dzwoniąc pod nr tel. 76 831 35 36 oraz kom. 609 787 777.