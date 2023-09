Festiwal Roślin zawita do Głogowa! Tysiące roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach. Kiedy i co tam jeszcze kupimy? Grażyna Szyszka

Festiwal Roślin w Głogowie! To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników zielonych dekoracji odbędzie się na początku października w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Wita Stwosza. Festiwal to największy w Polsce targ roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach, które zaczynają się już od 5 złotych. Kiedy i co tam będzie można kupić?