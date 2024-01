Podziemia pod Kościołem Bożego Ciała w Głogowie. Czy w murach krypty wciąż są ciała? WIDEO

Dziś podziemia to ciekawostka turystyczna

Podziemne korytarze pod głogowskim kościołem

Sam Kościół Bożego Ciała oryginalnie powstał w latach 1696 -1702 według projektu włoskiego architekta Giulio Simonettiego. Następnie po pożarze w 1711 roku odbudował go wrocławski budowniczy J. B. Peintner. Po zniszczeniach wojennych świątynia odbudowywana była etapami.

Pod Kościołem Bożego Ciała w Głogowie znajdują się podziemia, które dawniej służyły za krypty. Chowano tutaj jezuitów oraz znaczniejszych obywateli Głogowa. W czasie wojny miejsce to przerobione zostało na schron oraz lazaret, w którym leczono rannych.

Szabrownicy bezcześcili ciała pochowane w krypcie

W późniejszym czasie podjęto decyzję o przeniesieniu ciał pochowanych w splądrowanych podziemiach w inne miejsce i ponownym pochówku. Najprawdopodobniej jednak nie przeniesiono wtedy wszystkich. Jak mówią głogowscy regionaliści, w części ścian najprawdopodobniej wciąż zamurowane są ciała dawnych mieszkańców miasta. Wszystko wskazuje na to, że są one za jednym z murów największego pomieszczenia podziemi.

Dziś podziemia to ciekawostka turystyczna

Choć nie są one obecnie na stałe udostępnianie zwiedzającym, to jednak podziemia Kościoła Bożego Ciała są jedną z ciekawostek turystycznych w Głogowie. Regularnie otwierane są podczas różnych miejskich wydarzeń - chociażby tegorocznej edycji Zimy w Twierdzy. Co jakiś czas można więc na własne oczy przekonać się, jak wyglądają.