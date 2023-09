Targowisko Miejskie w Sławie przyciąga wielu handlowców i klientów. Można tam kupić niemal wszystko! Zdjęcia Grażyna Szyszka

Sława to nie tylko jezioro i plaża. To także miejskie targowisko, które ma swój klimat i wiernych wielbicieli. Na zakupy przyjeżdżają do Sławy mieszkańcy całej okolicy, także z Głogowa.