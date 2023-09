Na DK 12 powstanie obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki. To trasa z Głogowa do Leszna i do S5 Wrocław - Poznań

Obwodnica Wschowy ucieszy też głogowian

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych poinformowała o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki. To dobra wiadomość dla mieszkańców tych miejscowości, przez które przebiega Droga Krajowa nr 12. Ale nie tylko - to także dobra wiadomość dla głogowian, którzy jadąc do Leszna, czy do nowej drogi S5 Poznań – Wrocław będą omijać te Wschowę i Dębową Łękę.