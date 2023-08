Zbliża się 914. rocznica Obrony Głogowa. Co wiemy o wydarzeniach sprzed wieków? WIDEO

Jednym z najbardziej znanych elementów obrony miasta jest historia dzieci głogowskich. Wokół której narosło wiele mitów. Co wiadomo o tej historii? Zaczęła się ona od negocjacji między atakującymi a obrońcami grodu.

– Była taka propozycja króla Henryka, że w czasie kilkudniowego rozejmu gwarancją pokoju będzie to, że głogowianie przekażą Niemcom do niewoli synów znaczniejszych mieszczan. Oczywiście oni powinni być zwolnieni, kiedy ten rozejm miał się zakończyć, a w tym czasie głogowianie mieli przedyskutować sprawę poddania grodu głogowskiego ze swoim księciem - Bolesławem Krzywoustym, który wraz z ze swoim ze swoją drużyną stacjonował niedaleko, ale w bezpiecznej odległości od grodu. Kiedy Bolesław wysłuchał poselstwa głogowskiego, zgodnie z przekazem kronikarskim, miał zagrozić głogowianin szubienicą. My oczywiście dzisiaj mówimy, że to był wielki patriotyzm ze strony głogowian, ale w tamtym czasie ciężko mówić o patriotyzmie. Książę po prostu głogowian zagroził: Jeśli oddacie gród, to wszyscy zawiśniecie. I taką też odpowiedź głogowianie przekazali królowi Henrykowi. Ten, niestety, nie wywiązał się ze swojej umowy. Co niektórzy podkreślają, że złamał rycerski kodeks średniowieczny, ponieważ nie dotrzymał umowy i tych synów po prostu nie oddał. A co wiemy dalej? Wiemy, że ci synowie mieli zgodnie z przekazem Gala Anonima zostać przywiązani do machin oblężniczych, żeby zmiękczyć serce obrońców. Nie zmiękczyło jednak to serc obrońców Głogowa, którzy po prostu walczyli do końca. No i jak okazało się uratowali gród, ale również uratowali Polskę, natomiast poświęcili swoich synów – podsumowuje Dariusz Czaja.