Z Głogowa nad jeziora w ostatnie dni wakacji. Nad jakie i jak to daleko? Dokąd jeżdżą głogowianie?

Odliczając już do końca wakacji przypominamy jeziora, nad którymi często i chętnie wypoczywają głogowianie. Znajdują się w odległości do maksymalnie 1,5 godziny jazdy samochodem. Wielu głogowian ma tam swoje letniskowe domki, albo ulubione kwatery. Tak jest m.in. nad Jeziorem Sławskim, w Wieleniu, Boszkowie czy Dominicach.

Jednym z ulubionych miejsc i to o każdej porze roku jest też lubuski Łagów.