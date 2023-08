Plac Mieszka I w Głogowie po latach wreszcie doczeka się przebudowy. WIDEO

Na taką informacje mieszkańcy tej części osiedla Piastów Śląskich w Głogowie czekali od dawna. Po latach Plac Mieszka I doczeka się wreszcie przebudowy. Ciasne, podniszczone uliczki mają zmienić swoje oblicze.

– Modernizacja placu Mieszka I to długo wyczekiwane przez mieszkańców zadanie. Z resztą, nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także dowożących swoje dzieci do Szkoły Podstawowej numer 3 bądź Przedszkola Publicznego numer 15. To duża inwestycja, przebudowa całego parkingu, dróg dojazdowych. Jesteśmy już po przetargu, wyłoniona jest firma. Wszystkie prace, które będą tutaj realizowane, są na kwotę około 1,8 miliona złotych. Zadanie będzie rozpoczęte w tym roku i na wiosnę przyszłego roku zakończony – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.