W Głogowie budują nowe TBS-y i już planują kolejne. Budowlana ofensywa na Żarkowie

– W pewnym momencie na raz budowane będą cztery nowe budynki TBS, a to jeszcze nie koniec. Właśnie ostatnio otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa, na kolejny już 23. budynek TBS. Tym razem będzie to nieco większy obiekt, którego realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Zatem jeden wielki plac budowy. Łącznie ma tutaj powstać siedem budynków, co da ponad 260 mieszkań TBS-owskich – zaznacza prezydent Głogowa.