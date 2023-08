Połączenie kolejowe Lubin – Polkowice – Głogów coraz bliżej? Jest propozycja konkretnej trasy

Przez Polkowice do Grębocic

W Polkowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące utworzenia połączenia kolejowego Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie wariant rekomendowany do realizacji.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie kolejowej linii

- Jest to zatem trzecia i ostatnia tura spotkań konsultacyjnych, zaś dwie poprzednie odbyły się w 2022 r. W pierwszej turze prezentowano wstępne założenia projektu, a także zbierano opinie m.in. od mieszkańców i przedstawicieli samorządu, natomiast w drugiej turze prezentowano pięć rozpatrywanych wstępnie wariantów. Zbliżające się spotkanie w ramach trzeciej tury ma na celu przekazanie najważniejszych informacji o rekomendowanym wariancie i docelowym zakresie inwestycji – informuje przedstawiciel formy Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o., z Warszawy, które pracuje przy zadaniu.

Spotkanie odbędzie się w środę, 23 sierpnia o godz. 17:00 na Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele zamawiającego (Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu) oraz wykonawcy dokumentacji (Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.).

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem muszą to zgłosić na adres: [email protected] do dnia 21.08.2023 r.