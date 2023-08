Ruszyła 3. Głogowska Wojna Piwna. Festiwal Piwa na rynku w Głogowie. WIDEO

Impreza ta nawiązuje do wielowiekowej tradycji piwowarskiej dawnego Głogowa, która w końcówce XVI wieku miała epizod nazywany wojną piwną - kiedy to doszło do zamieszek z udziałem mieszczan przeciw konkurencyjnym, sprowadzanym spoza miasta trunkom.

Tym razem jednak wojnę mamy tylko z nazwy, a na samym festiwalu pojawiły się browary rzemieślnicze z całej Polski, destylarnia, foodtrucki i inne atrakcje.