Piotr Plewnia nowym trenerem Chrobrego Głogów: „Wierzymy w ten zespół"

Pochodzący z Opola Piotr Plewnia w swojej karierze sportowej jako piłkarz grał między innymi w Odrze Opole, GKS-ie Katowice, Polonii Warszawa i Polonii Bytom. Jako piłkarz m.in. grał w Ekstraklasie, a karierę trenerską rozpoczął w 2014 roku. Najpierw pracując z młodzieżą w Odrze, a potem prowadząc główny zespół z Opola - najpierw tymczasowo, później na dłużej. Teraz jego zadaniem będzie postawienie na nogi zespołu z Głogowa.

– Mamy dzisiaj świadomość, że jesteśmy na miejscu, które nie jest adekwatne do możliwości zespołu. Ale też to trzeba potwierdzić, że potencjał zespołu jest na dużo wyższym poziomie. Wierzymy w to głęboko. Jesteśmy po jednym treningu. Tylko i aż, ale wiemy co ci chłopcy potrafią. Niedawno ta drużyna grała w barażach i dziś trzeba udowodnić, że to nie był przypadek i będziemy robili wszystko, żeby Chrobry wrócił na właściwe tory – mówi Piotr Plewnia.