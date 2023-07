Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Głogowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

O włos od tragedii było w piątkowe popołudnie na drodze S3, gdzie ciężarówka wbiła się w auto służby drogowej zabezpieczającej miejsce, w którym doszło do pożaru auta.

Głogowskie Stare Miasto podniesiono z powojennych ruin zaledwie nieco ponad 30 lat temu. Aż ciężko uwierzyć, że to miejsce jeszcze w latach 80. było całkowicie zniszczone.

To będzie ostatni tegoroczny koncert w ramach cyklu Fontanny Klasyki. Miał odbyć się w Parku Słowiańskim, ale ze względu na pogodę przeniesiono go w inne miejsce.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poznajcie historię kościoła św. Mikołaja w Głogowie - obecnie ruiny, która przez wieki była jedną z najważniejszych świątyń Głogowa. Mamy też dla Was ujęcia kościoła z lotu ptaka.

W budynku dawnego kina Jubilat w Głogowie trwają prace przygotowawcze do wielkiego remontu. Budowlańcy rozbierają stare wyposażenie kina - takie jak fotele widowni w sali kinowej.

Pożar chemikaliów w Przylepie pod Zieloną Górą ponownie zwrócił uwagę całej Polski na problem nielegalnych składowisk. Taka tykająca bomba ekologiczna znajduje się też w Głogowie. Mimo kilku lat walki o ich usunięcie tysiące ton odpadów wciąż leżą na terenie miasta.

Trwa przygotowanie mebli w stylu gotyckim, które trwają do zakrystii głogowskiej kolegiaty. Pomogą one przerobić pomieszczenie na swojego rodzaju małe muzeum. Co się tam znajdzie?