Jerzyki chętnie zamieszkują w Głogowie. Miasto buduje wieże lęgowe dla tych ptaków Kacper Chudzik

Nowe wieże lęgowe dla jerzyków w Głogowie to najnowszy krok do przyciągnięcia tych ptaków do naszego miasta. Ale nie jedyny. Wcześniejsze działania już przyniosły efekty.