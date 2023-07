Do mieszkańców Głogowa trafiają wezwania. Deklaracje śmieciowe pod lupą urzędu. Koniec z unikaniem płacenia?

Nie jest tajemnicą, że system pobierania opłat za śmieci w Głogowie jest dziurawy. W wielu mieszkaniach i domach, gdzie zgłoszone są pojedyncze osoby, tak naprawdę mieszka ich więcej. A im mniej osób wymyka się z systemu, tym drożej za śmieci muszą płacić pozostali. Od niedawna przepisy pozwalają jednak urzędnikom na weryfikację deklaracji. W sporej ilości przypadków spotkali się z nieprawidłowościami, przez co do wielu mieszkańców miasta trafiają wezwania.

– Dosyć długo pracowaliśmy nad tym aby sprawdzić i zweryfikować deklaracje śmieciowe, które składają nasi mieszkańcy w administracji osiedli. Sprawdzaliśmy zgodność liczby osób wskazanych w deklaracji, z liczbą osób zameldowanych lub aktywnością. Chociażby poprzez uczęszczanie dzieci z danego adresu do szkół czy przedszkoli, albo korzystania ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oczywiście robiliśmy to z zanonimizowanymi danymi, interesowała nas nieruchomość, ile osób jest wskazanych, a ile powinno być według tych danych oraz zużycia wody na danej nieruchomości – mówi Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.

Do mieszkańców Głogowa trafiają wezwania w sprawie deklaracji śmieciowych Kacper Chudzik

Osoby, które otrzymały już takie wezwania mogą jeszcze bez żadnych konsekwencji dokonać korekt w deklaracjach śmieciowych. Powinny to też zrobić osoby, które jeszcze nie otrzymały wezwań, ale np. zwiększyła się w ich domach liczba mieszkańców. Urzędnicy podają przykłady, gdy pod danym adresem zgłoszona jest tylko jedna osoba, podczas gdy meldunki mówią o dwójce dorosłych, do szkół chodzi z danego adresu dwójka dzieci, a jeszcze jedno chodzi do przedszkola. Razem jest więc pięć osób, które płacą za jedną.