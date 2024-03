Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Głogowie? Bądź na bieżąco

Biechów, kiedyś tętniąca życiem podgłogowska wieś z około 800-letnią historią, dziś kilka owocowych drzew, resztki dawnych domostw i zaniedbany cmentarz. Ostatni mieszkańcy opuścili ją w 2003 roku. Przetrwało jednak mauzoleum rodziny Hoffmeister. Kim byli i co takiego robili w dawnym Glogau? Znacie ich historię?

Rolnicy z całego regionu zablokowali na dwa dni most w Głogowie. To protest przeciwko polityce Zielonego Ładu.

Ruszyły prace przygotowawcze oczyszczające teren pod ponowne uruchomienie linii kolejowej do Przemkowa. Dzięki niej pociągi mają kursować między tym miastem a Głogowem.

Do rady miasta Głogowa wpłynął wniosek o… usunięcie ronda Konstytucji 3 Maja, czyli jednego z największych takich rond w Europie.

Głogowscy policjanci zatrzymali 48-latka, który dostał się do stacji transformatorowej i urządził w niej... kopalnię kryptowalut.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej próbuje odzyskać od lokatorów mieszkań komunalnych i najemców lokali kilkanaście milionów złotych długu. To niezapłacone rachunki za czynsz i wodę. Choć dłużnicy mogą odpracować zaległości to jakoś nie ma na to chętnych.