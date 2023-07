Poszukiwany przestępca wpadł w Głogowie bo... jechał autobusem na gapę

W ręce policjantów z KPP Głogów wpadł 38-latek z powiatu nowosolskiego, który w ostatni weekend podróżował autobusem Komunikacji Miejskiej bez ważnego biletu. Pasażer "na gapę" miał sporego pecha, bo do pojazdu wszedł kontroler biletów. 38-latek nie chciał okazać dowodu osobistego podczas kontroli.

– W związku z powyższym na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna próbował uciec przed przyjazdem policji, jednakże drzwi autobusu zostały zamknięte w chwili podjęcia kontroli biletów. 38-latek siłowo próbował wyjść z autobusu, dokonując uszkodzenia drzwi. Przybyły na miejsce patrol głogowskiej policji zatrzymał mężczyznę. Jak się okazało, mężczyzna ten był poszukiwany celem obycia kary pozbawienia wolności na okres 469 dni – mówi st. sierż. Natalia Szymańska z KPP Głogów.

Poszukiwany 38-latek został więc ostatecznie zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Z niego trafi do zakładu karnego, a to nie koniec jego problemów, bo usłyszał jeszcze zarzut dokonania umyślnego uszkodzenia mienia. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.