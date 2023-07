Kto podgrzewa, a kto grzeje. Emocje wokół stawek ciepła w Głogowie

Rozpoczęły się więc apele, zbieranie podpisów i straszenie rachunkami grozy. Tymczasem, uwzględniając Rządową Tarczę Energetyczną wzrost płatności odbiorców w odniesieniu do wynikających z cen i stawek opłat obowiązujących w dniu 30.09.2022 r. wynosi 40%, a nie jak w niektórych informacjach 300%.

Wokół cen ciepła w Głogowie zrobił się szum. Zrozumiały, bo dotyczy kieszeni mieszkańców. Wyjaśniamy nieścisłości i obnażamy nieprawdziwe informacje.

Zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowe ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło uwzględniają koszty przedsiębiorstw, które uczestniczą w produkcji i przesyłaniu ciepła do gospodarstw domowych. To przede wszystkim koszty związane ze stale rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 (wprowadzone przez Unię Europejską) oraz z kosztami zakupu gazu ziemnego.

Oburzeni mieszkańcy twierdzą, że sytuacja na świecie się uspokoiła, i rynek gazu jest już bardziej stabilny, a ceny niższe. Wojna na Ukrainie nadal trwa, presja Rosji, aby destabilizować sytuację na rynku energetycznym nie maleje. To wszystko ma znaczenie dla tej sprawy. Ważne jest, że gdy wojna w Ukrainie wybuchła wszyscy z niepokojem patrzyli na ceny i dostępność surowców, w tym gazu ziemnego. W tej bardzo trudnej sytuacji producenci ciepła byli zmuszeni zabezpieczyć w części dostawy gazu ziemnego na rok 2023, aby uniknąć ryzyka niekontrolowanego wzrostu cen ciepła dla mieszkańców. Dzięki podobnym działaniom w poprzednich latach ceny gazu np. w 2022 r. (ok. 350 zł/MWh ) były niższe niż ceny rynkowe ( nawet powyżej 1000 zł/MWh ). To pozwoliło na stosowanie w Głogowie cen ciepła dla źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym niższych niż w kraju.