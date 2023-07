Zakrystia głogowskiej kolegiaty stanie się małym muzeum. Kolejne prace w świątyni

W głogowskiej kolegiacie, najstarszej tego typu świątyni na Śląsku, której odbudowa po zniszczeniu w czasie wojny wciąż trwa - przygotowywana jest nowa koncepcja zakrystii. Dzięki 200 tys. zł pozyskanych z Fundacji Banku PeKaO S.A. zakrystia zostanie wyposażona w stylizowane na gotyk meble. Ma się w nich znaleźć miejsce na ekspozycję historycznych skarbów znajdujących się w posiadaniu kolegiaty - będą one dostępne dla zwiedzających. Tym samym zakrystia, oprócz miejsca przygotowania mszy, stanie się też swojego rodzaju ścieżką edukacyjną.

– Pozwoli nam to na zmianę koncepcji tej zakrystii, która jednocześnie będzie miejscem przygotowania liturgii oraz swojego rodzaju małym muzeum. A konkretnie ściężką edukacyjno-historyczną, która pozwoli na wyeksponowanie kilku precjozów kolegiackich, które są w posiadaniu parafii, a których do tej pory ludzie nie widzieli. Teraz nadaży się okazja, żeby wmontować to co jest pięknem tego historycznego miejsca w tą stolarkę meblową, która będzie nawiązywała do gotyku – mówi ksiądz Rafał Zendran, proboszcz parafii kolegiackiej.