Dr Jarosław Hermaszewski będzie nowym rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Rektor PANS to głogowianin

Nowy rektor PANS jest doktorem nauk ekonomicznych. Jako skarbnik Miasta Głogów od 2003 roku uczestniczył w uruchomieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – obecnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Z uczelnią jest związany od początku jej istnienia tj. od 2004 roku, jako nauczyciel akademicki. Wykłada takie przedmioty jak:

Podstawy zarządzania,

Nauka o finansach,

Zarządzanie publiczne,

Zarządzanie finansami.

Jego monografia doktorska pt. „Inwestycje samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Polkowice” była pierwszą publikacją książkową PWSZ w Głogowie. Jarosław Hermaszewski jest autorem dwóch projektów współfinansowanych środkami europejskimi tj. „Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni” oraz „Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia”, realizowanych w latach 2007-2012. Dzięki nim uczelnia pozyskała nowoczesny sprzęt do nauczania na odległość, zrealizowała szereg studiów podyplomowych, wsparła studentów w wyjazdach zagranicznych, nawiązała współpracę z lokalnym biznesem na rzecz realizacji praktyk zawodowych oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.