Pałac w Jerzmanowej czeka drugie życie? Krok po kroku chcą przywrócić mu świetność

Odbudowa na pewno zajmie jeszcze co najmniej kilka lat, przy stopniowym pozyskiwaniu środków. Jednakże już teraz gmina wie, co ma znaleźć się w pałacu po jego odnowieniu.

– Chcemy go przywrócić mieszkańcom gminy. Cel jest taki, że w obiekcie pałacowym będzie się mieściło Gminne Centrum Kultury, a więc tu będzie się koncentrowało życie kulturalne gminy. Z biblioteką, z czytelnią. Tu będą miały też swoje miejsce różne stowarzyszenia. Będzie to miejsce dla każdego – dodaje wójt Golba. – To ambitny cel, ale my się nie boimy takich wyzwań. Przykładem jest chociażby Stodoła Kultury, która dziś żyje, w której odbywają się imprezy. Mamy więc doświadczenie w wykonywaniu odważnych zadań związanych zadań. Myślę, że następne lata to będzie czas, w którym przy udziale środków zewnętrznych oraz z budżetu gminy zdołamy ten pałac zrewitalizować.