Tykająca bomba ekologiczna w Głogowie. Nielegalne składowisko chemikaliów wciąż straszy. WIDEO

Ostatnie wydarzenia pod Zieloną Górą przypomniały, jak niebezpieczne potrafią być nielegalne składowiska z odpadami chemicznymi. Z problemem takiej ekologicznej bomby od ponad pięciu lat zmaga się Głogów. Na jego terenie znajduje się działka, na którą nielegalnie zwieziono tony niebezpiecznych odpadów. Mimo wielu decyzji administracyjnych, nakazów i sprawy sądowej - właściciele składowiska wciąż nie usunęli tysięcy ton nielegalnie zwiezionych chemikaliów.

Urząd miasta w Głogowie podkreśla, że właściciel terenu nie otrzymał nigdy zgody na zwiezienie w to miejsce niebezpiecznych odpadów.

– Jeśli chodzi o zlikwidowanie takiego nielegalnego składowiska odpadów to jest to trudna sprawa zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym. Koszty wywozu i zutylizowania jednej tony takiego odpadu zakwalifikowanego jako niebezpieczny przekraczają grubo ponad 10 tysięcy złotych. A jest ich tam zdeponowanych około 3600 ton. Przy dzisiejszej stawce podatku i kosztów transportu szacujemy to może dać nam kwotę od 40 do 45 milionów złotych. Jako miasto nie jesteśmy w stanie podjąć się zrealizowania takiego przedsięwzięcia. Po pierwsze, bo takich pieniędzy nie mamy, a po drugie nie zgadzamy się na to, żeby choćby złotówka z pieniędzy mieszkańców poszła na ten cel. Stoimy na stanowisku, że jeżeli ktoś czerpał z tego korzyści przez kilka lat i deponował takie odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to powinien za to odpowiedzieć i albo te odpady wywieźć i zutylizować, albo pokryć koszty wykonania zastępczego – mówi Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.