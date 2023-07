O krok od tragedii na S3. Ciężarówka wbiła się w samochód służby drogowej

Niewiele brakowało, by na drodze S3 w okolicach Dobromila doszło do tragedii. Ciężarówka wbiła się w stojący na poboczu samochód służby drogowej, uszkodziła zaparkowany niedaleko radiowóz i zjechała z drogi. Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie.

Wcześniej na tej drodze doszło do pożaru osobowego auta, który gasili strażacy z OSP Radwanice. Gdy strażacy odjechali do remizy, na miejscu została jeszcze policja i zabezpieczająca teren zdarzenia służba drogowa. To właśnie w ten ostatni pojazd wbiła się ciężarówka, prowadzona przez mieszkańca województwa Lubuskiego. Auto drogowców zostało zgniecione, odłamki uszkodziły radiowóz a sama ciężarówka skończyła podróż na poboczu.