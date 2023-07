Głogów z powietrza. Zobacz ruiny kościoła św. Mikołaja z góry i poznaj ich historię. WIDEO

Patronem kościoła jest święty Mikołaj, postać niezwykle ważna nie tylko dla tejże świątyni ale również całego miasta.

– Parafia, która funkcjonuje do dziś, jest przeniesiona od 1980 roku do kościoła Bożego Ciała, aby zachować tradycję historyczną. Natomiast wracając do patrona - świętego Mikołaja, to jego kult pojawił się w Głogowie, jak i w zasadzie na całym Śląsku. W czasach średniowiecza wraz z napływem osadników z zachodniej Europy i ten kult się tutaj rozwijał. Efektem tego jest to, że Święty Mikołaj jest patronem nie tylko kościoła czy parafii, ale również całego miasta – zaznacza Dariusz Czaja.