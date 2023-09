Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Głogowie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zabytkowy pałac w Obiszowie w gminie Grębocice marnieje i wciąż czeka na lepsze czasy. Rok temu właściciel chciał go sprzedać za jedyne 350 tysięcy złotych, ale bez skutku. - Nikt to nie zagląda, nikt o niego nie pyta - mówią mieszkańcy Obiszowa.

KGHM rozwija program edukacyjny „Kompetentni w branży”. Oznacza to wyższe stypendia naukowe, do 2000 zł za szczególne osiągnięcia i rekordową liczbę pierwszoklasistów pod patronatem miedziowej spółki.

Głogowska Rewia Graffiti rozpoczyna nabór dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Spotkania we wrześniu w Miejskim Ośrodku Kultury. Pierwsze już dziś, tj, 7 września.

Po miejskich ulicach będzie jeździć pięć autobusów elektrycznych. To pierwsze bezemisyjne pojazdy, w które zainwestowało miasto. Autobusy zawitają do Głogowa we wrześniu 2024 roku.

Znikają najgorsze dziury na drodze nr 292 Głogów – Bytom Odrzański. To jedna z najgorszych i zarazem najważniejszych dróg w powiecie głogowskim (gmina Żukowice) prowadząca m.in. do Huty Miedzi "Głogów". Nawierzchnia jest częściowo remontowana.

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".