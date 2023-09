Po Głogowie będą jeździć elektryczne autobusy miejskie. Pięć pierwszych pojazdów przyjedzie za rok Grażyna Szyszka

Po miejskich ulicach będzie jeździć pięć autobusów elektrycznych. To pierwsze bezemisyjne pojazdy, w które zainwestowało miasto. Autobusy zawitają do Głogowa we wrześniu 2024 roku.