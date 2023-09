Aresztowano 26-latka za posiadanie znacznej ilości narkotyków. W Głogowie to kolejny już taki przypadek

Głogowianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, przyznał się do zarzucanych czynów.

Kolejne takie zatrzymanie we wrześniu

To kolejna taka sprawa w przeciągu minionych tygodni. Na początku września pisaliśmy o tym, w ręce policji wpadł 19–letni mieszkaniec Głogowa i jego młodociana partnerka. W trakcie przeszukania mieszkania zabezpieczono amfetaminę, metamfetaminę, tabletki ecstasy oraz marihuanę. 19-latek trafił na 3 miesiące do aresztu, a jego młodociana dziewczyna do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.