Ponad dwa tysiące uczniów z patronatem KGHM. Dla najzdolniejszych stypendia nawet po 2 tys.zł

– Przez wakacje spotykaliśmy się z dyrektorami szkół, dyskutowaliśmy o planach na kolejny rok szkolny i zaktualizowaliśmy nasz program, by zmobilizować uczniów do pogłębiania swojej wiedzy, ale również do spróbowania sił na praktykach w naszych Oddziałach – mówi Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM. – Kwotę stypendium zwiększyliśmy – w przypadku tego naukowego do 1000 zł i do 2000 zł za szczególne osiągnięcia. Jest więc o co powalczyć – dodaje dyrektor.