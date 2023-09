Znikają najgorsze dziury na drodze wojewódzkiej 292 Głogów – Bytom Odrzański. Nawierzchnia jest częściowo remontowana

- Wspólne rozmowy na temat rozwiązywania problemów na drodze wojewódzkiej z Tymoteuszem Myrdą, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i dyrektorem DSDiK Leszkiem Lochem przynoszą oczekiwane efekty. Dziękuję – napisał wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn dodając, że są prowadzone rozmowy na temat kolejnych odcinków do remontu i wykonania dokumentacji na tej drodze.

Jedna z najgorszych i zarazem najważniejszych dróg w powiecie głogowskim, tj, droga nr 292 z Głogowa do Bytomia Odrzańskiego jest częściowo remontowana. Znikają dziury przed Brzegiem Głogowskim, tuż przed przejazdem kolejowym i zjazdem do Kromolina. Remont jest też prowadzony przy skrzyżowaniu Kłoda - Huta II.

Droga wojewódzka 292 - tymczasowa organizacja ruchu

Remonty trwają od 29 sierpnia. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na odcinku drogi w m. Brzeg Głogowski do przejazdu kolejowego oraz na odcinku na wysokości stacji Wróblin Głogowski. Kierowcy muszą uważać, bo są utrudnienia w ruchu, ale niebawem będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Droga nr 292 w kierunku huty to jedna z najbardziej ruchliwych tras w okolicach Głogowa. Każdego dnia przejeżdżają nią tysiące samochodów. Wiele z nich to auta pracowników KGHM dojeżdżających do huty. Droga prowadzi też w kierunku zjazdu na Biechów, gdzie rozbudowuje się głogowska strefa przemysłowa.