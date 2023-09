Pałac w Obiszowie marnieje i wciąż czeka na lepsze czasy. Nik nie chciał dać za niego 350 tysięcy złotych?

Pałac w Obiszowie w gminie Grębocice wciąż czeka na lepsze czasy. Rok temu został wystawiony na sprzedaż za zaledwie 350 tysięcy złotych , ale nic nie wskazuje na to, by ktoś go kupił. Owszem, gdy ukazało się ogłoszenie, było kilka osób oglądających obiekt, ale na tym się zakończyło.

Oberwane pałacowe schody i sufity

I faktycznie, od czasu, by byliśmy w obiszowskim pałacu rok temu, niewiele się zmieniło. W obiekcie na 1200 metrach powierzchni jest 10 pokoi. Przez otwarte drzwi można wejść do środka, gdzie zniszczone ściany, oberwane schody i sufity robią przygnębiające wrażenie. Tak samo, jak spory, ale zarośnięty park za pałacem o powierzchni 16 000 mkw.

ANR sprzedała pałac w Obiszowie 10 lat temu

Niewielki, ale ładny pałac z XIX wieku w Obiszowie stoi na skraju wsi w kierunku Kwielic. W prywatne ręce trafił w lipcu 2013 roku, gdy ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnych wystawiła go na sprzedaż. Nowy prywatny inwestor wylicytował go za ok. 240 tys. zł, ale cenę budynku obniżono do ok. 130 tys. zł., ponieważ pozostałą część kwoty przeznaczono na konieczny remont dachu, co zrobiono.