Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Głogowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przedszkolaki z PP nr 2 w Głogowie wystąpiły na scenie ośrodka kultury. Okazją do pięknego, muzycznego, bajkowego występu był jubileusz 60-lecia placówki. Widownia MOK wypełniła się po brzegi. Zobaczcie zdjęcia i filmy z przedszkolnej gali.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze prowadzi postępowanie w sprawie śmierci mieszkańca Wschowy, którego ciało zostało znalezione z ranami kąsanymi. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna został zaatakowany przez własnego psa.

Andrzejki tuż tuż, więc czas się spieszyć, by znaleźć fajne miejsce na zabawę i kupić bilet. Gdzie w Głogowie i okolicy organizują imprezę? A może warto pojechać dalej, na przykład nad Jezioro Sławskie, albo do zamku Czocha? Zobaczcie, gdzie są jeszcze wolne miejsca!

Pamiętacie „Dziewczyny tygodnia", które zdobiły pierwsze wydania "Tygodnika Głogowskiego"? Tak było między innymi w latach 1996 i 1997. Fotografie pięknych mieszkanek naszego miasta robił wówczas Dariusz Mikołajewicz, nasz redakcyjny fotoreporter. Może rozpoznacie kogoś na zdjęciach? Są one opisane nazwiskami.

Jednego dnia na terenie powiatu głogowskiego doszło do czterech prób dokonania oszustwa metodą na wnuczka – alarmuje policja.

Niebawem, bo 7 grudnia minie 39 lat od tragedii, w której zginęło dwóch nastolatków - Marek i Piotr. Chłopcy weszli do tunelu w Miejskiej Fosie, gdzie stracili życie pod zwałami obsypującego się piachu. Ich kolega Wojtek cudem ocalał. Mimo że od tragedii mijają już cztery dekady, to wielu głogowian wciąż pamięta o tym, co się wówczas stało.

Co nosić zimą zamiast czapki? Możliwości jest wiele. Zobacz modne alternatywny do ciepłych nakryć głowy, które je z powodzeniem zastąpią. Będziesz wyglądała w nich świetnie, a przy okazji nie zepsujesz swojej fryzury.