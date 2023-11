Piękna, jubileuszowa gala Przedszkola Publicznego nr 2. Na scenie wystąpiło 120 głogowskich maluchów! Dużo zdjęć/Filmy

Przedszkole Publiczne nr 2 w Głogowie świętuje jubileusz 60-lecia działalności. Z tej okazji w sobotę, 18 listopada na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala z udziałem 120 przedszkolaków. Maluchy, przy wypełnionej po brzegi widowni, zaprezentowały piękne układy taneczne w bajkowej konwencji przygotowane przez panie nauczycielki. Każda grupa wystąpiła z innym programem, a kolorowe stroje dzieci były rewelacyjne.

- Dla nas to wielki jubileusz, dlatego starannie się przygotowywaliśmy do tego wydarzenia – powiedziała dyrektorka przedszkola Beata Kondraciuk. - Urodziny obchodzimy od czerwca, a w przedszkolu realizujemy też projekt nawiązujące do 60-lecia placówki.