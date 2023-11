Poszukiwany listem gończym ukrywał się koło Sławy. Trafił już za kratki

Wschowscy i nowosolscy kryminalni zatrzymali 33 - letniego mężczyznę, za którym Sąd Rejonowy w Nowej Soli wydał list gończy. Mężczyzna ukrywał się na terenie gminy Sława. W trakcie przeszukania znaleziono blisko 150 gramów narkotyków.

Do zatrzymania doszło we wtorek, 14 listopada. Wschowscy i nowosolscy policjanci na postawie posiadanych informacji udali się na teren gminy Sława, gdzie miał się ukrywać poszukiwany listem gończym mężczyzna. I faktycznie znaleźli go pod wytypowanym adresem.